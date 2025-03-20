Зак Браун признался, что не любит Кристиана Хорнера

Обычно ссоры руководителей команд остаются за кадром, но в последнем сезоне Drive to Survive конфликт между Заком Брауном из McLaren и Кристианом Хорнером из Red Bill красной нитью проходит через десять эпизодов.

Конфликт вышел на публику в 2022-м, когда в Red Bull нарушили ограничение расходов, а Браун написал гневное открытое письмо, обвинив соперников в мошенничестве. Позже в Red Bull заключили с FIA Соглашение о признании нарушения, а Браун заявил, что команда и Хорнер просто «придумали оправдания».

Потом была критика со стороны Брауна при обвинения Хорнера в неподобающем поведении, комментарии по кадровым вопросам и ответная реплика Кристиана, назвавшего руководителя McLaren Racing «придурком».

Зак Браун утверждает, что его вражда с Кристианом Хорнером «искренняя» и что ему не нравится, как «ведёт себя» босс Red Bull.

Зак Браун: «Это совершенно искреннее чувство, и я не вижу здесь ничего необычного. Мне не нравится, как он ведет себя, а он, несомненно, испытывает те же чувства по отношению ко мне.

Думаю, это даже полезно для спорта. Вам же нужны яркие характеры, соперники. Иногда это дружеское, чисто спортивное соперничество, иногда более напряжённое. Так было всегда».

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