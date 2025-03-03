Марион Грожан, супруга Романа Грожана, получила серьёзные травмы в результате дорожного происшествия, жертвой которого она стала во время велосипедной прогулки.

В социальных сетях она поделилась несколькими пугающими снимками, сделанными в больничной палате, и написала, что нечего не помнит об аварии, произошедшей на прошлой неделе, но подчёркивает, что велосипедный шлем спас ей жизнь.

«Пневмоторакс, сломанные рёбра, травма головы – словом, полная катастрофа! – сообщила Марион, поблагодарив всех за сообщения со словами поддержки. – Надеюсь как можно скорее вернуться из госпиталя домой, а пока нашими тремя детьми занимается муж.

Должна признать, что вся эта история совершенно безумная, и я до сих пор не понимаю, что со мной произошло… Думаю, в таком виде я могла бы сняться в хорошей социальной рекламе по проблемам безопасности на дорогах! Честно говоря, шлем спас мне жизнь…»

Марион – журналистка по профессии, а в последние пять лет стала либо автором, либо соавтором нескольких книг, в том числе совместно с Романом в 2021 году выпустила его биографию «Смерти в лицо».

Грожан после завершения карьеры в Формуле 1 перешёл в IndyCar, а в этом сезоне выполняет обязанности резервного гонщика Prema Racing, новой команды, только что дебютировавшей в американской серии.

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