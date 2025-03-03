Джервонта ДЭВИС: «У меня забрали мой бой из-за гребанного колена»

Getty Images/Global Images Ukraine. Роуч и Дэвис

Чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBA Джервонта Дэвис прокомментировал бой с соотечественником Ламонтом Роучем, который завершился вничью решением большинства.

«Они отобрали у меня бой и устроили ничью, потому что у меня было это гребанное колено… Но я нанес огромное количество ударов в этом поединке. Роуч даже не попал по мне, когда я стал на колено. Я понимаю, что не должен был этого делать, но этот жир для волос жег мне глаза», – разгневан Дэвис.

Бой Джервонты и Ламонта Роуча состоялся в ночь на 2 марта на арене «Barclays Center» в Бруклине (Нью-Йорк, США). Судьи зафиксировали ничью решением большинства – дважды 114:114 и 115:113 (Дэвис).

В одном из эпизодов рефери не стал отсчитывать нокдаун, когда чемпион стал на колено, а потом развернулся и ушел в свой угол. Этот момент вызвал недоумение и злость в мире бокса.

sport.ua