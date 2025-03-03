Рейтинг WTA. Свитолина – вновь первая ракетка Украины, Костюк, Ястремская и Калинина потеряли свои прежние позиции

Украинские теннисистки в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации



Элина Свитолина вернула себе статус первой ракеткой Украины, поднявшись на 24-е место (+1).

Марта Костюк потеряла пять позиций, опустившись на 24-ю строчку, Даяна Ястремская занимает 46-е место (-2), а Ангелина Калинина – 54-е (-2).

На одну позицию опустились Юлия Стародубцева и Дарья Снигур – украинки находятся на 110-й и 128-й позициях.

• Календарь турниров украинских теннисисток (WTA/ITF)

В парном рейтинге Людмила Киченок остается первой ракеткой Украины, занимая на этой неделе 9-е место в мировой классификации.

Надежда Киченок опустилась на 40-е место (-1), а Марта Костюк занимает 57-ю позицию (-1) в парном рейтинге WTA.

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> РЕЙТИНГ WTA на 3 марта 2025 года | одиночный разряд

> РЕЙТИНГ WTA на 3 марта 2025 года | парный разряд



Фото: Getty Images.

btu.org.ua