Экс-тренер Барселоны может возглавить Ювентус

Бывший главный тренер "Барселоны" может возглавить туринский "Ювентус".

Как сообщает каталонское издание El Nacional, руководство "бьянконери" рассматривает Хави Эрнандеса в качестве идеального преемника для Тьяго Мотты, если они уволят его с поста главного тренера команды на фоне плохих результатов в последних матчах. В случае, если Хави возглавит "старую синьору", он хотел бы подписать 21-летнего Фермина Лопеса.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, что вместе с "Барселоной" Хави выиграл Чемпионат и Суперкубок Испании в сезоне 2022/23. В конце прошлого сезона 45-летний испанец покинул свой родной клуб после почти трех лет работы на посту менеджера "блаугранас".

www.ua-football.com