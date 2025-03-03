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Футбол

Экс-тренер Барселоны может возглавить Ювентус

Экс-тренер Барселоны может возглавить Ювентус

    • Бывший главный тренер "Барселоны" может возглавить туринский "Ювентус".

    Как сообщает каталонское издание El Nacional, руководство "бьянконери" рассматривает Хави Эрнандеса в качестве идеального преемника для Тьяго Мотты, если они уволят его с поста главного тренера команды на фоне плохих результатов в последних матчах. В случае, если Хави возглавит "старую синьору", он хотел бы подписать 21-летнего Фермина Лопеса.

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    • Отметим, что вместе с "Барселоной" Хави выиграл Чемпионат и Суперкубок Испании в сезоне 2022/23. В конце прошлого сезона 45-летний испанец покинул свой родной клуб после почти трех лет работы на посту менеджера "блаугранас".

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