В Racing Bulls продлили контракт с Roboze ещё на три года

Команда Racing Bulls ещё на три года продлила партнёрский контракт с итальянской компанией Roboze, одним из лидеров в области 3D-печати и производства высокоэффективных композитных материалов.

В команде называют это сотрудничество «стратегическим», поскольку роль 3D-печати в изготовлении компонентов гоночных машин постоянно возрастает, и партнёрство с Roboze позволит сократить и оптимизировать производственный цикл и сократить расходы.

Петер Байер, исполнительный директор VCARB: «Мы рады объявить о продление нашего сотрудничества с Roboze. Применение технологий этой компании позволило изменить наш подход к производству важнейших компонентов и дало возможность достичь оптимального баланса между эффективностью и производительностью».

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