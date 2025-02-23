Акапулько (ATP 500). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки на турнире АТР 500 в Мексике



Акапулько, Мексика • 24 февраля – 1 марта • хард • $2,763,440

Действующий чемпион: Алекс де Минор (Австралия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

• Турнир в Акапулько был основан в 1993 году. В этом сезоне он пройдет в 32-й раз. До 2013 года турнир проводился на грунте, после чего перешел на хард. Матчи Abierto Mexicano Telcel проводятся на кортах Arena GNP Seguros.

• Abierto Mexicano Telcel трижды (2007, 2017, 2019) признавали лучшим турниром года в своей категории по версии игроков.

• Официальный мяч турнира – Dunlop ATP.

• Игры основной сетки стартуют в понедельник 24 февраля. Финальные матчи в одиночном и парном разрядах состоятся в субботу – 1 марта.

• Три теннисиста выиграли этот турнир по четыре раза – Томас Мустер (все на грунте – 1993-1996), Давид Феррер (2010-2012 на грунте и 2015 на харде), Рафаэль Надаль (2005, 2013 – на грунте, 2020, 2022 – на харде).

• Из чемпионов прошлых лет в этом сезоне в Дубае выступит: Александр Зверев (2021).

Одиночный разряд

Wild card от организаторов получили:

Даниэль Альтмайер (Германия)

Бу Юньчаокете (Китай)

Родриго Пачеко Мендес (Мексика)

ТОП-8 сеяных и их соперники в первом круге

1. Александр Зверев (Германия) – Маттео Арнальди (Италия)

2. Каспер Рууд (Норвегия) – Артур Риндеркнеш (Франция)

3. Томми Пол (США) – “квалифаер”

4. Хольгер Руне (Дания) – Роберто Карбальес Баэна (Испания)

5. Бен Шелтон (США) – Флавио Коболли (Италия)

6. Лоренцо Музетти (Италия) – “квалифаер”

7. Фрэнсис Тиафо (США) – Александр Мюллер (Франция)

8. Томаш Махач (Чехия) – Якуб Меншик (Чехия)

Очки и призовые:

R1: 0 очков / $20,165

R2: 50 очков / $37,810

QF: 100 очков / $70,830

SF: 200 очков / $138,645

FR: 330 очков / $260,150

W: 500 очков / $483,515



Парный разряд

Wild card от организаторов получили:

Ганс Гах/Джеймс Кент Троттер (Мексика/Япония)

Шрирамбалай Нараянасвами/Мигель Анхель Реес-Варела (Индия/Мексика)

ТОП-4 сеяных и их соперники

1. Джексон Витроу/Орасио Себальос (США/Аргентина) – Сантьяго Гонсалес/Лукас Мидлер (Мексика/Австрия)

2. Сандер Жиль/Ян Зелиньски (Бельгия/Польша) – Шрирамбалай Нараянасвами/Мигель Анхель Реес-Варела (Индия/Мексика)

3. Юго Ни/Эдуар Роже-Васслен (Монако/Франция) – Сандер Арендс/Люк Джонсон (Нидерланды/Великобритания)

4. Садио Думбия/Фабьен Ребуль (Франция) – Маттия Беллуччи/Флавио Коболли (Италия)

Очки и призовые:

R1: 0 очков / $11,090

QF: 90 очков / $21,430

SF: 180 очков / $42,850

FR: 300 очков / $84,690

W: 500 очков / $158,810





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