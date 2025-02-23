Акапулько (ATP 500). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки на турнире АТР 500 в Мексике
Акапулько, Мексика • 24 февраля – 1 марта • хард • $2,763,440
Действующий чемпион: Алекс де Минор (Австралия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
• Турнир в Акапулько был основан в 1993 году. В этом сезоне он пройдет в 32-й раз. До 2013 года турнир проводился на грунте, после чего перешел на хард. Матчи Abierto Mexicano Telcel проводятся на кортах Arena GNP Seguros.
• Abierto Mexicano Telcel трижды (2007, 2017, 2019) признавали лучшим турниром года в своей категории по версии игроков.
• Официальный мяч турнира – Dunlop ATP.
• Игры основной сетки стартуют в понедельник 24 февраля. Финальные матчи в одиночном и парном разрядах состоятся в субботу – 1 марта.
• Три теннисиста выиграли этот турнир по четыре раза – Томас Мустер (все на грунте – 1993-1996), Давид Феррер (2010-2012 на грунте и 2015 на харде), Рафаэль Надаль (2005, 2013 – на грунте, 2020, 2022 – на харде).
• Из чемпионов прошлых лет в этом сезоне в Дубае выступит: Александр Зверев (2021).
Одиночный разряд
Wild card от организаторов получили:
Даниэль Альтмайер (Германия)
Бу Юньчаокете (Китай)
Родриго Пачеко Мендес (Мексика)
ТОП-8 сеяных и их соперники в первом круге
1. Александр Зверев (Германия) – Маттео Арнальди (Италия)
2. Каспер Рууд (Норвегия) – Артур Риндеркнеш (Франция)
3. Томми Пол (США) – “квалифаер”
4. Хольгер Руне (Дания) – Роберто Карбальес Баэна (Испания)
5. Бен Шелтон (США) – Флавио Коболли (Италия)
6. Лоренцо Музетти (Италия) – “квалифаер”
7. Фрэнсис Тиафо (США) – Александр Мюллер (Франция)
8. Томаш Махач (Чехия) – Якуб Меншик (Чехия)
Очки и призовые:
R1: 0 очков / $20,165
R2: 50 очков / $37,810
QF: 100 очков / $70,830
SF: 200 очков / $138,645
FR: 330 очков / $260,150
W: 500 очков / $483,515
Парный разряд
Wild card от организаторов получили:
Ганс Гах/Джеймс Кент Троттер (Мексика/Япония)
Шрирамбалай Нараянасвами/Мигель Анхель Реес-Варела (Индия/Мексика)
ТОП-4 сеяных и их соперники
1. Джексон Витроу/Орасио Себальос (США/Аргентина) – Сантьяго Гонсалес/Лукас Мидлер (Мексика/Австрия)
2. Сандер Жиль/Ян Зелиньски (Бельгия/Польша) – Шрирамбалай Нараянасвами/Мигель Анхель Реес-Варела (Индия/Мексика)
3. Юго Ни/Эдуар Роже-Васслен (Монако/Франция) – Сандер Арендс/Люк Джонсон (Нидерланды/Великобритания)
4. Садио Думбия/Фабьен Ребуль (Франция) – Маттия Беллуччи/Флавио Коболли (Италия)
Очки и призовые:
R1: 0 очков / $11,090
QF: 90 очков / $21,430
SF: 180 очков / $42,850
FR: 300 очков / $84,690
W: 500 очков / $158,810