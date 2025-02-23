Накатани vs Куэлляр – репетиция боя против Иноуэ. Мексиканец может удивить

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Куэлляр

24 февраля в Токио, Япония, состоится поединок за титул WBC в легчайшей весовой категории (до 53,5 кг) между 27-летним японским чемпионом Дзунто Накатани (29-0, 22 КО) и его 23-летним претендентом из Мексики Давидом Куэлляром (28-0, 18 КО). Титульный бой, который не вызывает много внимания в Украине, а зря. Во-первых, это точно яркое противостояние. Во-вторых, это может быть подготовка к мегафайту против Наои Иноуэ.

Накатани зажигал в прошлом году. Теперь он претендует на главного японского боксера последних лет

2024 год для Дзунто Накатани сложился наилучшим образом. Зимой он дебютировал в новой для себя весовой категории – сразу титульным поединком – и победил. Первым оппонентом в новом весе стал Алехандро Сантьяго. Он считался серьезным оппонентом для Наканати, однако Дзунто убрал его за шесть раундов.

Далее было две титульные защиты. В первой японец побил Винсента Астролабио. Его также рассматривали как крепкую оппозицию, но его Накатани разбил еще быстрее – нокаутировал уже в первом раунде. Впоследствии закрыл год еще одним нокаутом и второй удачной защитой пояса – побил за шесть раундов Тасану Салапата.

Три поединка, все титульные, три победы, все нокаутами. Что еще надо? При этом, если Салапат вызывал вопросы, то уровень Астролабио и Сантьяго доказан. А Накатани прошел их так, словно и не почувствовал.

Такие победы не могли остаться незамеченными. Все заговорили о поединке против Наои Иноуэ. Логика здесь присутствует, хотя ребята и боксируют в разных весовых категориях. Главная причина – они оба японцы, а бокс более легких категорий сосредоточен именно там. Побочная – Накатани является габаритным боксером, поэтому ему перебраться в более тяжелую весовую категорию не будет слишком сложно. Время для этого точно придет, надо только застать главного японского боксера там со всеми титулами.

Планы у Дзунто были другие. Он должен был встретиться с братом Наои в объединительном поединке. Возможно, эти бои даже должны были бы состояться в рамках одного шоу, чтобы сразу привязать сюда историю мести за родственника. Но брат Иноуэ не так успешен – проиграл титул заранее. Поэтому и дорога Накатани несколько изменилась.

Сейчас прямо о бое против Иноуэ речь не идет. Турки Аль аш-Шейх имеет свои планы на Наою и он никогда не говорил о противостоянии против Накатани. Пойдет ли японский абсолют по этому пути – непонятно. Но он прямо говорит, что сейчас Дзунто надо решить другие вопросы, а уже потом можно будет говорить об их поединке. Именно этим чемпион WBC и займется.

Уже третьей защитой его титула станет противостояние против молодого мексиканца Давида Куэлляра. И это случай, похожий на предыдущий. Когда есть неплохой рекорд, но у соперника недостаточно популярности. А значит и фанаты реагируют соответственно – как будто ничего серьезного в ринге ожидать не стоит. Однако это не так.

Безусловным является тот факт, что Куэлляр не имел топовой оппозиции. Это среднестатистические противостояния в Мексике против среднестатистического уровня соперников. Это не значит, что все, кого он бил – плохие боксеры. Однако и не суперзвезды, однозначно. Часто даже не середняки.

Однако бой все равно стоит ожидать интересный. Здесь есть целый список факторов. Основной – молодость боксеров. Чемпиону – 27, претенденту – 23. Много сил, энергии, мотивации и желания доказывать свою крутость. И много времени, чтобы не переживать, что, если сейчас все пойдет не так, то и все пойдет не так.

Кроме этого, обоих боксеров просто приятно смотреть в ринге. Накатани – жесткий парень. Он имеет такой удар, который может нокаутировать, если не любого, то большую часть оппозиции. При этом имеет габариты, которые позволяют красиво доносить эти самые удары с дистанции.

Однако на этот раз придется боксировать против оппозиции, которая не сильно уступает в габаритах. Куэлляр – выше на сантиметр, хотя и имеет немного меньший размах рук. И здесь интересно, насколько скорость японца станет или не станет решающей.

А еще Давид – очень жесткий парень. Терпеливый, сильный, с крепкой головой и ударом. Он создает шоу самостоятельно, выбрасывает много силовых ударов и заставляет соперников и чувствовать боль, и падать в нокауты. Пропускать от таких не стоит, а Накатани иногда заигрывается. Поэтому и интригу отбрасывать здесь точно не стоит.

Кто фаворит?

Очевидно, что чемпион. На Дзунто Накатани можно поставить с коэффициентом 1.15. На Давида Куэлляра – с коэффициентом 5.50.

На самом деле, математические шансы мексиканца могли бы быть еще ниже. Все же сложно сказать, как он проявит себя в топовом противостоянии. Бить мексиканцев в Мексике, имея часто преимущество в габаритах – одно дело. Последние соперники Давида имели рекорды 32-9-3 или 18-14-3. Встретиться после этого с Накатани – совсем другая история.

Однако Куэллар – не мальчик, которого можно быстро побить. Так думали о любой другой оппозиции Дзунто. И он не раз доказывал, что его уровня достаточно, чтобы быстро разбираться даже с топовой оппозицией. Однако Давид на данный момент не выглядит, как тот, кого можно легко и быстро снести.

Размениваться ударами с мексиканцем – плохая идея. Он терпит, отвечает и бьет сильно. Надо обманывать, включать скорость, не бороться на ближней. И, главное, не заигрываться. Поверив в то, что он выдержит все попадания, Накатани забывал защищаться против того же Салапата, который неожиданно начинал попадать. В этом бою такое допускать точно нельзя.

Непонятно, будет ли противостояние Иноуэ – Накатани. Сейчас все выглядит так, как будто ребята достаточно далеко от него. Однако, если Дзунто хотел проверить себя против кого-то, кто бьет тяжело и достаточно много – Куэльяр является отличным выбором.

1.15

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5.50

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