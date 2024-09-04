Бриедис признался, из-за чего проиграл Усику в конкурентном бою за титулы

Getty Images/Global Images Украина. Майрис Бриедис и Александр Усик

Бывший чемпион мира Майрис Бриедис рассказал, из-за чего проиграл Александру Усику объединенный титульный бой в 2018 году.

«Было ли мое выступление против Усика лучшим в карьере? По ощущениям – нет. Я дрался с ним не в своей лучшей форме. В тренировочном лагере на бой с украинцем я заболел три раза, были большие перегрузки. Я такие ошибки не допускал в будущем», – сказал Бриедис.

Ранее журналист известного американского издания BoxingScene Эллиот Уорселл оценил карьеру латвийского боксера Майриса Бриедиса и сделал интересное заявление относительно его давнего поединка против украинца Александра Усика.

sport.ua