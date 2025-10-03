Легендарного Холифилда обвинили в мошенничестве во время его карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд

Бывший чемпион мира Дуайт Кави обвинил легендарного Эвандера Холифилда в употреблении стероидов.

«Когда я увидел статью [об использовании Холифилдом стероидов], она просто поставила все точки над i. Это дало мне подтверждение. Я считаю, что это уже больше, чем просто слухи, я говорил это с первого дня. Спросите любого, кто меня знает. Я считаю, что он [Холифилд] мошенник, он был на стероидах. Мой тренер Уэсли Музон сказал мне после четвертого раунда: «Давайте, они дали ему [Холифилду] что-то в углу, а потом все изменилось».

Меня огорчает то, как он изображал себя человеком Божьим, но я жил двойной жизнью. Я говорю: «Будь честен перед собой». Недостатки – это одно, а обман и хитрость – совсем другое», сказал – Дуайт Кави.

Ранее бывший чемпион мира в хэвивейте и крузервейте Эвандер Холифилд назвал место украинского боксера Александра Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории.

