Харьковские Соколы в овертайме дожали Запорожье в первом туре Суперлиги Favbet

Первый дабл-дабл в новой кампании оформил Андрей Хохоник

Харьковские Соколы одержали победу в дополнительное время над Запорожьем в матче 1-го тура баскетбольной Суперлиги Favbet – 103:94.

Первая четверть осталась за харьковским клубом, который смог взять верх, набрав на 4 очка больше, нежели их соперник. Однако на большой перерыв Соколы уходили, проигрывая в 13 очков.

В последующих двух четвертях, харьковчане смогли наверстать упущенное, переведя игру в дополнительное время, где воспользовавшись усталостью Запорожья, смогли одержать первую победу в новом сезоне.

Стоит отметить, что первый дабл-дабл в новой кампании оформил Андрей Хохоник, который к 18 очкам добавил 13 передач. Самым результативным с составе Харьковских соколов стал Алексей Соловьев, набрав 23 очка. У Запорожья по 31 баллу набрали Тариг Эйса и Брекстон Ловингс.

Свои следующий поединки команды проведут завтра: Харьковские Соколы сыграют против Днепра, а Запорожье встретится с Черкасскими Мавпами.

Суперлига Favbet. 1-й тур

Харьковские Соколы — Запорожье – 103:94 ОТ (26:22, 16:33, 21:18, 22:12, 18:9)

Харьковские Соколы: Соловьев (23), Хохоник (18 + 5 подборов + 13 передач), Никитин (16), Климов (13), Заплотинский (10 + 9 подборов), Никита Безима (8 + 5 подборов), Клебан (7), Мартынов (5), Максим Безима (3), Шавгаров (0), Чевердин (0), Змиевский (0)

Запорожье: Ловингс (31 + 5 подборов), Эйса (31 + 7 подборов), Мэтьюз (9), Величко (9), Лищына (8), Буц (4 + 7 подборов), Киктев (2), Климанов (0), Суркис (0), Терехин (0)

Источник