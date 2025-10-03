Эстебан Окон: Наша лучшая пятница в сезоне!

В Haas F1 довольны итогами пятницы в Сингапуре…

Эстебан Окон (7-й): «Хороший день. Я очень доволен! Думаю, это наша лучшая пятница в сезоне. Мы продолжаем работу, пытаясь добиться лучшего сцепления и баланса, обычно за ночь многое меняется.

Посмотрим, что будет завтра. Важно максимально сохранить сегодняшние ощущения и просто внести небольшие изменения перед завтрашним днем».

Оливер Берман (12-й): «Машина быстра, день прошёл хорошо. В первой тренировке я знакомился, во второй практике почувствовал, что нашел нужный ритм и смог добиться от машины большего.

Красные флаги осложнили задачу, не позволив проехать несколько кругов с большим количеством топлива, и мы решили сосредоточиться на скорости для квалификации – и решение оказалось верным, все тоже так поступили».

