“Мое тело еще не восстановилось”. Девятая ракетка мира объявила, что пропустит турнир WTA 1000 в Ухане

Девятая ракетка мира Чжэн Циньвэнь объявила, что не сыграет на турнире WTA 1000 в Ухане (Китай)



О своем решении китайская теннисистка объявила в социальных сетях.

“Всем привет, с прошлого года, после финала турнира в Ухане, я мечтала снова вернуться домой и показать лучший теннис перед родными болельщиками. К сожалению, мое тело еще не восстановилось до оптимального состояния. После консультации с врачами и обсуждения с командой я вынуждена с сожалением отказаться от участия в турнире этого года.

Хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку, а особенно тех, кто ждал меня на родине. Каждое ваше «давай» – это моя энергия для движения вперед. Увидимся в Ухане в следующем году, я обещаю, что мы обязательно встретимся снова”.

В прошлом году Чжэн Циньвэнь сыграла в финале этих соревнований, уступив Арине Соболенко.

Напомним, что китайская теннисистка не выступала в Туре с Уимблдона и перенесла операцию на локте. Она вернулась в Тур на соревнованиях в Пекине на прошлой неделе, обыграла Эмилиану Аранго и не смогла доиграть третий сет в поединке против Линды Носковой. После матча Чжэн Циньвэнь заявила, что возможно поторопилась со своим возвращением на корт.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua