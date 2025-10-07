Валенсия. Крутых не смог пройти в основную сетку “челленджера”, уступив в финале квалификации

Украинский теннисист Алексей Крутых потерпел поражение в финале отборочного турнира на “челленджере” в Испании



В первом круге квалификации Алексей Крутых (№458 АТР) переиграл 11-го сеяного словака Андрея Мартина (№380 АТР) – 4:6, 6:3, 6:4, а в матче за место в основной сетке уступил пятому номеру посева испанскому теннисисту Карлосу Санчесу Ховеру (№316 АТР) – 1:6, 7:6(6), 3:6.

25-летний Алексей Крутых четвертый раз в этом сезоне сыграл в квалификации “челленджера”. В основной сетке соревнований этой категории в 2025 году он сыграл лишь один матч – проиграл в первом круге на турнире в Херсонисоссе.



