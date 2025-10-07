Российский след в Португалии: президента Бенфики могут привлечь к ответственности

Президент футбольной компании (SAD) "Бенфики" Руй Кошта стал фигурантом расследования, связанного с переводом около 76 тысяч евро, поступивших из московского "Локомотива" на счёт лиссабонского клуба. Об этом сообщает CNN Portugal со ссылкой на материалы прокуратуры.

Средства, по данным следствия, предназначались для частичного погашения долга за трансфер аргентинского защитника Германа Конти, перешедшего в "Локомотив" в начале 2023 года. Португальские правоохранители считают, что операция могла нарушить санкционные ограничения Европейского союза, запрещающие финансовые сделки с организациями, связанными с российским государством.

Банк BCP заблокировал транзакцию и уведомил прокуратуру. По распоряжению Департамента по расследованию и уголовным делам (DCIAP) деньги были возвращены на счёт российского клуба в Raiffeisenbank.

Руй Кошта был вызван на допрос ещё в июле, однако попросил перенести заседание из-за запланированной встречи с руководством клуба. Впоследствии он заявил, что "Бенфика" действует строго в рамках закона и приостановила исполнение контракта до полного выяснения обстоятельств.

По информации португальских СМИ, прокуратура может закрыть дело при условии выплаты штрафа. Нарушение международных санкций, согласно местному законодательству, наказывается тюремным сроком до пяти лет либо денежным взысканием при доказанной неумышленности.

