Джанкарло Минарди о Гран При Сингапура

В колонке на своём официальном сайте бывший владелец собственной команды Джанкарло Минарди подвёл итоги Гран При Сингапура…

Джанкарло Минарди: «В Сингапуре команда McLaren второй год подряд одержала победу в Кубке конструкторов, а гонку выиграл Джордж Расселл из Mercedes. Его напарник Кими Антонелли подтвердил успех команды, заняв пятое место – Mercedes закрепилась на втором месте в Кубке конструкторов, а в Ferrari вынуждены оглядываться на догоняющую их Red Bull Racing. Сейчас команда из Маранелло – только четвёртая по скорости.

Конечно, от гонщиков в машинах цвета папайи ждали большего, но поднявшись на подиум Ландо Норрис отыграл три очка у напарника, сохранив интригу в чемпионской гонке. Я не думаю, что Ферстаппена ещё можно считать претендентом на титул, даже если, как обычно, он заставляет других выкладываться, особенно сейчас, когда его машина вновь быстра. Если Цунода сможет стабильно зарабатывать очки, они вполне могут побороться с Ferrari за третье место в Кубке конструкторов.

Я считаю правильным решение Ferrari поставить шины Soft в попытке догнать Антонелли. Проблема с тормозами испортила гонку Хэмилтону, но они все равно не поднялись бы выше пятого места.

Выступление Williams заслуживает аплодисментов: Сайнс стартовал последним и заработал очко за десятое место. На трассе, где практически невозможно обгонять, его стратегия и пилотирование были на высшем уровне.

Результат Алонсо столь же позитивен: он всегда интересен по командному радио и решителен на трассе. Благодаря штрафу Хэмилтона он занял седьмое место. Уверен, Эдриан Ньюи тоже приложил к этому руку».

