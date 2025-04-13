Формула 2: Алек Дюнн одержал первую победу

Сегодня в Бахрейне состоялась юбилейная, 200-я гонка Формулы 2, и в ней было всё, за что многие любят эту молодёжную серию: лихие обгоны, борьба за подиум и места в призовой десятке от старта до финиша, вот только без драматичных аварий обошлось. Может, и к лучшему.

В условиях ближневосточной жары всем участникам основной гонки второго этапа сезона пришлось непросто, но большинство из них уже достаточно опытные профессионалы и неплохо справились, а отличился при этом Алекс Дюнн, гонщик молодёжной программы McLaren. Но обо всём по порядку.

С поула стартовал Леонардо Форнароли, действующий чемпион Ф3, в этом году выступающий за команду Invicta Racing, но рядом с его жёлтой машиной на первом ряду стояла Dallara Виктора Мартена, которому в этом году по-настоящему не везёт, и, конечно, французский гонщик ART очень хотел, чтобы эта полоса наконец-то закончилась.

Но он откровенно плохо тронулся с места, допустив сильную пробуксовку ведущих колёс, и сразу потерял пять позиций, а вот Форнароли спокойно возглавил пелотон. Преследовал его Алекс Дюнн, стартовавший с 4-й позиции, но итальянский гонщик уже после одного круга оторвался больше чем на секунду. В свою очередь Дюнн ехал в полутора секундах впереди Рафаэля Виллагомеса, а того уже начинал прессинговать Роман Станек.

Т.е. первые двое были явно быстрее остальных, что на самом деле ещё мало о чём говорило, поскольку на этой трассе очень велика температурная деградация резины, и тот, кто её не бережёт, на более поздней стадии гонки об этом пожалеет. Можно сказать, что с Форнароли произошло именно это.

Одним из неудачников воскресной гонки был Ричард Ферсхор, отличившийся вчера: в субботу голландский гонщик MP Motorsport отлично провёл спринт и поднялся на вторую ступень подиума. Сегодня он стартовал с 6-й позиции, но похоже, что на его машине произошёл какой-то технический сбой, и он откатился на далёкую 13-ю позицию.

К 6-му кругу Дюнн практически догнал Форнароли, а в начале 7-го смог опередить в конце старт-финишной прямой за счёт DRS. Леонардо практически не сопротивлялся – то ли решил пока не упираться и поберечь резину, то ли наоборот, его мягкие шины уже начинали терять эффективность.

На этом же круге Пепе Марти опередил Виллагомеса, а следом его примеру последовал Мартен, изо всех сил старавшийся отыграться. Восьмой круг Виктор начал четвёртым, а от Марти его отделяли всего полсекунды, и можно было ожидать, что вскоре последует очередная атака.

В середине пелотона в это время происходили весьма яркие разборки между Джошуа Дюрксеном, Дино Бегановичем и Ферсхором, чья машина, похоже, теперь работала нормально. Эти трое боролись за 10-ю позицию, которую пока занимал парагвайский гонщик AIX Racing, но оба соперника наседали на него очень активно. Джошуа удалось отбиться, а вот Беганович пропустил вперёд Ферсхора, что также произошло в конце главной прямой с использованием DRS.

На 13-м круге начались обязательные пит-стопы. Как это часто бывает в Ф2, лидеры не торопились за свежей резиной, и первыми за ней отправились гонщики середины пелотона. Впрочем, из первой пятёрки жёсткую резину предпочёл уже сейчас получить Мартен, хотя до финиша оставалось ещё больше половины дистанции. Виктор вернулся на трассу десятым.

В боксах не повезло Дюрксену: на пит-стопе произошла заминка, механики не сразу смогли закрепить заднее правое колесо, и он из-за этого откатился на 19-ю позицию.

На 16-м круге Форнароли и Марти, ехавшие вторым и третьим, получили приглашение в боксы, после чего вернулись на трассу в том же порядке, но только позади Мартена, который за счёт более раннего пит-стопа опередил обоих – Виктор вторую половину дистанции начал на 8-й позиции.

На 17-м круге в боксах побывал и Данн, вернувшись на трассу перед Мартеном, и поскольку уже почти все совершили свои пит-стопы, то Алекс уже ехал вторым, а менее чем в секунде за ним ехал Виктор и явно готовил атаку.

На следующем круге Данн вновь возглавил пелотон, Мартен ехал вторым, Форнароли держался третьим, а Люк Браунинг провёл успешный обгон против Марти и поднялся на 4-ю позицию.

На 19-м круге стало известно о 5-секундном штрафе Себастьяну Монтойе, хотя до этого сын бывшего гонщика провёл успешний обгон против Виллагомеса, но это была борьба лишь за 13-ю позицию.

На 21-м круге Браунинг, что называется, дожал Форнароли и отобрал у него третью позицию, после чего сразу оторвался почти на секунду: было понятно, что Люк всерьёз настроен побороться за подиум.

А вот за первую позицию особой борьбы не было, потому что Алекс Дюнн уверенно лидировал, оторвавшись от Мартена уже на пять секунд. Впрочем, до финиша оставалось ещё десять кругов, и ситуация ещё могла измениться, что и произошло на следующем круге. Люк Браунинг обогнал французского гонщика ART, который получил второй комплект резины раньше, следовательно, его шины уже были сильнее изношены. Причём вплотную за Виктором уже ехал Леонард Форнароли и тоже был готов предъявит свои претензии на подиум.

Борьба шла и за последние призовые позиции: Дюрксен ехал 11-м, атаковал Джона Беннета, занимавшего 9-е место, но вместе с Джошуа британского гонщика Van Amersfoort Racing атаковали Роман Станек и Оливер Гёте. Всего через круг Дюрксен поднялся на 9-ю позицию, Станек на 10-ю, а Арвид Лидблад опередил Гёте и ехал 11-м.

Причём Арвид не остановился на достигнутом и следом опередил двух соперников и уже бросился вдогонку за Дюрксеном. На 29-м круге он обогнал и Джошуа.

На том же круге Форнароли всё-таки провёл успешную атаку против Мартена и уже ехал третьим. Подтверждалась версия о том, что резина на машине Виктора уже полностью изношена, чем сразу воспользовался и Пепе Марти и оттеснил француза на пятую позицию.

К последнему кругу Марти догнал и Форнароли, попытался опередить его в конце старт-финишной прямой, но не получилось. Тогда Пепе продолжил теснить итальянца в оставшихся поворотах, а в это время Алекс Дюнн первым пересёк линию финиша, одержав свою первую победу в Формуле 2.

Второе место занял Люк Браунинг, чему был очень рад, а Леонардо Форнароли всё-таки смог отстоять третью позицию, не отдав её Марти, как тот ни старался.

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing, одним из первых поздравил Алекса с победой, а это говорило о том, что молодой гонщик уже уже считается вполне «своим» в команде из Уокинга, и сегодня он оправдал её доверие.

Результаты готовятся…

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