Комацу: Главное, нам удалось избежать неприятностей

Гонщики Haas F1 завершили первый день работы на монреальской трассе с 16-м и 17-м результатам, уступив лучшему времени пятницы около секунды, но руководитель команды Айо Комацу полагает, что в целом дела идут нормально.

Оливер Берман (16-й): «Трудный день, хотя во второй сессии наши дела однозначно складывались лучше, чем в первой. Днём мы внесли ряд изменений в настройки, это помогло продвинуться в нужном направлении и сократить отставание от средней группы команд. Но чтобы подготовиться к завтрашнему дню, нужно продолжать работать.

Атаковать поребрики было сложно, но мы ещё до уик-энда предполагали, что так будет, поскольку это один из недостатков нашей машины. Результаты неважные, но посмотрим, что можно предпринять, ведь часто бывает, что в субботу мы едем быстрее, чем в пятницу».

Эстебан Окон (17-й): «Было интересно проехать некоторое количество кругов по этой трассе в нормальных условиях, ведь в прошлом году здесь было мокро весь уик-энд, и только одна сессия прошла на сухом асфальте.

Сегодня важно было разобраться, как действовать, чтобы в субботу хорошо провести квалификацию. Направление, в котором нужно работать, нам понятно, но результаты очень плотные, поэтому в квалификации нужно всё сделать идеально, но именно над этим мы и работаем. И если нам это удастся, то мы сможем участвовать в борьбе».

Айо Комацу, руководитель команды: «Думаю, в целом мы отработали нормально, выполнили запланированную программу, а гонщики обеспечивали хорошую обратную связь, и мы собрали большой объём информации.

Во второй сессии машина работала уже лучше, но надо продолжать работать, чтобы прибавить как на длинной серии кругов, так и в режиме квалификации с минимальной топливной нагрузкой. Но главное, что в пятницу нам удалось избежать неприятностей, поэтому у нас есть всё необходимое, чтобы улучшить машину к завтрашнему дню и к воскресенью».

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