Ларри ХОЛМС: «Легенда бокса? Нет, он фальшивка, не умеет драться»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ларри Холмс и Джордж Форман

Бывший чемпион мира Ларри Холмс высказался о легендарном боксере супертяжелого веса американце Джордже Формане.

«Все знают, что Джордж Форман не умел драться, все знают, что Томми Моррисон надрал ему задницу, все знают, что Шеннон Бриггс надрал ему задницу, все знают, что он не хотел драться со мной. Джордж Форман – самый большой фальшивый боксер всех времен», – сказал Ларри Холмс.

Ранее Джордж Форман назвал единственного боксера, которого он бы никогда не смог победить. «Великий Джордж» выделил культового Мухаммеда Али.

sport.ua