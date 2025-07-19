Getty Images/Global Images Ukraine. Джейсон Стэтхэм

19 июля на стадионе «Уэмбли» (Лондон, Англия) проходит масштабный вечер бокса от влиятельного промоутера Фрэнка Уоррена и его компании Queensberry Promotions.

Главным событием станет бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе – на ринге встретятся украинец Александр Усик (23–0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22–2, 21 КО).

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Незадолго до начала главного поединка вечера на стадион «Уэмбли» прибыл легендарный актер Джейсон Стэтхем. Интересно, что он присутствовал и во время второго поединка Александра Усика против Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии.

ВИДЕО. Легендарный актер прибыл на бой Усика и Дюбуа

sport.ua