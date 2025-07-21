Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое боксерское шоу с поединком за абсолют.

Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания).

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Украинский боксер в пятом раунде завершил бой. Сначала Александр отправил Даниэля в нокдаун, а позже поставил точку в поединке – это нокаут!

Известный портал DAZN обнародовал красивый арт, отметив величие Александра. Усика разместили на горе Рашмор, где он потеснил легендарного американского супертяжеловеса Эвандера Холифилда.

ФОТО. Усик – на горе Рашмор. Он потеснил легенду бокса

sport.ua