Плеханов: Повреждения Сыпало и Кличко не помешают обоим поехать в национальную команду

Три баскетболиста украинской молодежки вызваны в первую сборную для участия в пре-квалификации ЧМ-2027

Главный тренер сборной Украины U-20 по баскетболу Валерий Плеханов рассказал, в каком состоянии пребывают игроки, выступившие на молодежном Евробаскете-2025 и вызванные в национальную команду для участия в пре-квалификации ЧМ-2027.

«Даниил Сыпало при приземлении получил небольшое растяжение боковой связки колена, но он поедет в сборную. У него все нормально, если будет дискомфорт, будет дополнительное обследование».

«Максим Кличко тоже приедет в сборную – у него не очень серьезная травма. Ему сделали обследование – кость цела, нет ни трещины, ни перелома, он играл в тейпе. Через несколько дней он уже начнет разрабатывать эту ногу, а через неделю-полторы начнет тренироваться».

«Егор Сушкин, тоже получивший дебютный вызов в национальную команду, поедет без травм и с большим желанием».

В процессе Евробаскета-2025, который проходил в греческом Ираклионе и армянском Ереване, сине-желтые проиграли все семь матчей и вылетели в Дивизион B.

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Поединки национальной украинской команды в пре-квалификации чемпионат мира-2027 пройдут с 6 по 20 августа. Сине-желтые будут играть номинально домашние матчи в Латвии на площадке Олимпийского центра в Риге.

В основной европейской квалификации примут участие 32 команды. Участники этой стадии были распределены по 8 корзинам на основе мирового рейтинга ФИБА среди мужчин. Команды из корзин 1, 4, 5 и 8 попали в группы A, C, E и G. Корзины 2, 3, 6 и 7 попали в группы B, D, F и H.

В случае победы в группе А пре-квалификации мужская национальная сборная Украины сыграет в первом раунде отбора в группе А с Испанией, Грузией и второй командой пре-квалификационной группы D (Дания, Норвегия, Хорватия).

Если украинцы в группе А пре-квалификации займут второе место, то в первом раунде основного раунда квалификации сыграют в группе С с Сербией, Турцией и Боснией и Герцеговиной.

По три лучшие команды из каждой группы А-Н выйдут во второй раунд квалификации и составят группы I, J, K и L. На чемпионат мира выйдут по три лучшие команды из каждой из четырех групп. Весь основной раунд отбора будет проходить с ноября 2025 по март 2027 года.

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