ПОДКАСТ БПЛ #23. ПІДСУМКИ СЕЗОНУ НБА 2023/24, 5 МАТЧ ФІНАЛУ, УКРАЇНСЬКЕ ЧЕМПІОНСТВО

В новому випуску поговорили про 5 фінальну гру (2 слова), визначили найпамʼятніші епізоди сезону та зробили прогнози вже на наступний. Чекайте багато новинок в міжсезоння.
І приємного прослуховування!!!!!
Тайм-коди:
00:00 — вітання;
01:21 — короткі враження про сезон;
04:07 — коротко про 5 матч Фіналу;
06:00 — короткі підсумки сезону;
11:20 — найкраща команда сезону (Бостон не рахуємо, занадто просто);
14:04 — найгірша команда сезону (без Детройта);
19:40 — відкриття сезону (команда/гравець);
23:20 — невдахи сезону (команда/гравець);
27:40 — сміливий прогноз на наступний сезон;
30:25 — найпамʼятніших епізод за сезон;
Тайм-аут. Вже про міжсезоння