ПОДКАСТ БПЛ #23. ПІДСУМКИ СЕЗОНУ НБА 2023/24, 5 МАТЧ ФІНАЛУ, УКРАЇНСЬКЕ ЧЕМПІОНСТВО

В новому випуску поговорили про 5 фінальну гру (2 слова), визначили найпамʼятніші епізоди сезону та зробили прогнози вже на наступний. Чекайте багато новинок в міжсезоння.

І приємного прослуховування!!!!!

Тайм-коди:

00:00 — вітання;

01:21 — короткі враження про сезон;

04:07 — коротко про 5 матч Фіналу;

06:00 — короткі підсумки сезону;

11:20 — найкраща команда сезону (Бостон не рахуємо, занадто просто);

14:04 — найгірша команда сезону (без Детройта);

19:40 — відкриття сезону (команда/гравець);

23:20 — невдахи сезону (команда/гравець);

27:40 — сміливий прогноз на наступний сезон;

30:25 — найпамʼятніших епізод за сезон;

Тайм-аут. Вже про міжсезоння

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