Сайнс: Принимая решение, я учитываю все факторы

Карлос Сайнс заявил, что до сих пор не принял решение о том, где будет выступать в 2025 году – у него просто не было времени всё как следует обдумать и взвесить. По его словам, он намерен определиться в ближайшие недели и собирается учесть при этом все факторы. Но, разумеется, начал он с перспектив Ferrari в этот уик-энд…

Карлос Сайнс: «Выступать на родине всегда невероятно приятно, особенно в последние годы, когда я сотрудничаю с Ferrari, а Фернандо Алонсо стал гонщиком Aston Martin, и у нас есть возможность претендовать на подиумы. Не знаю, можно ли это сравнить с 2005-м или с 2010 гг., когда он боролся за победу в чемпионате, но сейчас популярность Формулы 1 в Испании снова на очень высоком уровне.

Разумеется, в Ferrari проанализировали причины неудачи в Канаде, где мы рассчитывали выступить намного лучше. К сожалению, нам не удалось найти правильный подход к работе с резиной, и, вероятно, то же самое в какой-то мере относится к настройкам.

Но в календаре 24 этапа, и ещё будут гонки, в которых удастся выступить на очень высоком уровне, однако ошибки тоже неизбежны. Мы постарались сделать необходимые выводы, и сейчас нам предстоит работать на трассе, более «нормальной» по всем характеристикам, которую мы отлично знаем, поэтому надеемся, что в Барселоне мы будем намного более конкурентоспособны.

Что касается последних новостей о контракте на следующий год, то решение будет принято очень скоро, я больше не хочу ждать, ведь этот вопрос меня занимает уже на протяжении нескольких месяцев. Пора принимать решение, и уже в ближайшее время нам будет о чём поговорить. Но окончательного выбора я пока не сделал, для этого мне надо провести дома хотя бы пару спокойных дней, а перед испанским Гран При такой возможности не было.

Мой график после Канады был очень насыщенным, мне было некогда думать о предстоящем решении, но в ближайшие недели оно будет принято. Хотя не могу однозначно сказать, что это решение зависит от перспектив, связанных с 2026 годом, когда Формула 1 перейдёт на новый технический регламент.

Гадать сейчас, кто через два года будет показывать более высокие результаты, практически невозможно. Я бы сказал, что это своего рода лотерея, ведь новый регламент очень отличается от действующего – это относится и к шасси, и к двигателю. Но если уж я не могу прогнозировать, кто будет быстрым в 2026 году, то для меня важно, на каком уровне я буду выступать в 2025-м.

При этом я стараюсь учитывать все факторы – каким будет шасси у моей будущей команды, какие будут двигатели. Всё это тоже влияет на моё решение».

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