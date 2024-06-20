Setanta Sports будет бесплатно транслировать матчи украинок на Уимблдоне

Зрители смогут не только бесплатно посмотреть матчи наших топ-теннисисток, но и поддержать юных спортсменов

Компания Setanta Sports и благотворительный фонд Элины Свитолиной объединили усилия ради популяризации украинского тенниса.

Так, любители тенниса смогут посмотреть матчи украинок на Уимблдоне бесплатно на YouTube-канале Setanta Sports.

При этом зрители смогут присоединиться к инициативе по сбору средств на грантовую помощь юным спортсменам, которые живут и тренируются в Украине:

1) Во время трансляций матчей украинок будет происходить розыгрыш уникального мерча за донаты, поэтому все желающие смогут побороться за призы, сделав благотворительный взнос.

2) Со следующей недели в соцсети Instagram на страницах Svitolina Foundation и Setanta Sports начнется активность, где украинцы смогут поддержать наших спортсменок своими лайками, комментариями и распространениями, а за каждый репост компания будет переводить $1 в благотворительный фонд Элины Свитолиной.

«Мы искренне рады сотрудничеству с компанией Setanta Sports, которая разделяет нашу цель — популяризировать теннис и приобщить к этому виду спорта как можно больше болельщиков, — говорит директор Svitolina Foundation Анна Поповченко. — Благотворительная составляющая нашего сотрудничества не менее важна, потому что мы сможем помочь детям, реализовав для них программы фонда, направленные прежде всего на развитие их спортивного потенциала».

Соревнования на кортах Уимблдона в основе стартуют 1 июля.

btu.org.ua