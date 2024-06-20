Статистические порталы определились с лучшим игроком матча Дания — Англия

Оценки за матч

Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 20 июня, сборная Дании сыграла против Англии в рамках второго матча группового этапа чемпионата Европы-2024 (1:1).

Лучшим игроком матча стал датский футболист Пьер-Эмиль Хейбьерг. Футболист получил от Sofascore 8.1, а WhoScored — 8.0.

Хейбьерг совершил 108 касаний мяча, отдал 89% точных передач, преуспел в семи удачных обводках из 15, выиграл 2 воздушных единоборства.

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Минимум от WhoScored получил Виктор Кристансен — 5.3. А Sofascore поставил самую низкую оценку Олли Уоткинсу (6.1).

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