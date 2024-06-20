Эррол Спенс рассказал, почему Ломаченко будет нокаутирован в бою с Дэвисом

PBC / Top Rank. Джервонта Дэвис и Василий Ломаченко

Бывший объединенный чемпион мира в полусреднем весе Эррол Спенс-младший (28-1, 22 KO) сделал прогноз на потенциальный бой между чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом (30-0, 28 KO) и обладателем пояса IBF в этом дивизионе Василием Ломаченко (18-3, 12 KO).

«Я вижу победу Танка. Мне кажется, Лома сильно замедлился. Я вижу, как Танк, вероятно, поймает его сильным ударом», – сказал Спенс.

Сообщалось, что бой предварительно планируется на конец года.

Ранее Джервонта Дэвис поднялся в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring.

sport.ua