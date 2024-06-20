Серби «присвоїли» собі зірку НБА Луку Дончича перед матчем Євро-2024. Зараз все пояснимо

Збірні Сербії та Словенії зіграли внічию з рахунком 1:1 у другому турі футбольного Євро-2024. Словенці відкрили рахунок зусиллями захисника Жана Карничника, але серби забили на останніх секундах зустрічі – на 90+6-й голом відзначився Лука Йович.

Виявляється, що перед грою сербські та словенські фанати перетнулися на вулицях Мюнхена, де проходив матч. І серби не згаяли можливості вчинити психологічний тиск на суперника, використавши для цього… баскетболіста Луку Дончича!

Сербські фанати кричали словенським фразу «Лука Дончич один із нас».

Дончич, який цього року грав зі своїм «Далласом» у фіналі НБА – словенець, народився в Словенії та представляє саме цю країну (навіть ставав із нею чемпіоном Європи у 2017-му).

Його мати – словенка, а батько – словенець, який має сербське коріння, а народився взагалі на території сучасного Косово. Саме тому сербські фанати вирішили «присвоїти» собі Дончича перед матчем Євро-2024.

Фото: скриншоти mylutin/X.com, Ronald Martinez/NBAE

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