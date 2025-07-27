«Лейкерс» готовы отпустить Леброна Джеймса

Легендарный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, которому в декабре исполнится 40 лет, всё ещё остаётся в составе «озерников». Однако, как сообщает инсайдер Марк Стайн, клуб уже готов позволить звёздному баскетболисту покинуть команду — начиная с сезона 2025/26. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Леброн останется на сезон, но свобода — впереди

По словам журналиста, «Лейкерс» не будут мешать Леброну, если после окончания текущего сезона он захочет уйти в другой клуб как свободный агент. Джеймс проведёт восьмой сезон в составе калифорнийской франшизы и 23-й в карьере в НБА.

«Я считаю, что у Леброна действительно есть искренний интерес сыграть за „Даллас“», — написал Марк Стайн в своём блоге на платформе Substack.

Таким образом, один из самых титулованных игроков в истории лиги может рассмотреть вариант перехода в «Даллас Маверикс», где сейчас выступает его давний партнёр Энтони Дэвис. Объединение дуэта может вновь сформировать сильную связку в борьбе за чемпионство.

Что ждёт Джеймса в ближайшем сезоне?

Несмотря на разговоры о возможном переходе, Леброн Джеймс полностью сконцентрирован на предстоящем сезоне с «Лейкерс». Команда надеется на реванш после неудачного выступления в плей-офф, и роль Джеймса по-прежнему остаётся ключевой.

Контракт Леброна предусматривает опцию игрока на следующий сезон, и, судя по всему, сам баскетболист рассматривает это как последний шанс добиться ещё одного чемпионского титула с «Лейкерс», прежде чем сделать возможный шаг в новом направлении.

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