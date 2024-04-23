«Рівне» запозичило цікаву фішку з НБА на другий матч фіналу Суперліги. Ми бачили подібне на іграх «Оклахоми» та «Міннесоти»

24 квітня відбудеться друга гра фінальної серії плей-оф Суперліги між «Дніпром» та «Рівним». Після домашньої перемоги перший посів ЧУ вирушить в гості до червоно-білої команди, щоб спробувати закрити серію 2-0.

У своїх соцмережах «Рівне» дало запрошення вболівальників на останню домашню гру сезону Суперліги. У першому рядку вказавши, що дрес-код для фанів – повністю білий.

Подібну умову ми не раз бачили у різних лігах світу. Останні приклади: домашні матчі «Міннесоти» та «Оклахоми» в плей-оф НБА, коли багатотисячні трибуни були повністю білими.

Одними з перших цю фішку використали «Маямі» ще на початку 10-х.

Фото: NBA.com | FBU | Minnesota Timberwolves

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