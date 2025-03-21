Лэнь набрал 10 очков в матче Лейкерс и Бакс

Результативная игра украинца не помогла Лос-Анджелесу выиграть отчетную встречу

В ночь на 21 марта состоялись пять матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Лос-Анджелес Лейкерс уступили Милуоки Бакс — 89:118. Украинский центровой Лейкерс Алексей Лэнь провел на площадке более 17 минут, набрав 10 очков, девять подборов, один ассист и один перехват.

НБА. Регулярный чемпионат

Индиана Пэйсерз — Бруклин Нетс — 105:99 ОТ (23:28, 19:24, 25:19, 24:20, 14:8)

Шарлотт Хорнетс — Нью-Йорк Никс — 115:98 (27:19, 27:25, 31:28, 30:26)

Голден Стэйт Уорриорз — Торонто Рэпторз — 117:114 (33:30, 34:31, 26:31, 24:22)

Сакраменто Кингз — Чикаго Буллз — 116:128 (39:28, 25:27, 25:37, 27:36)

Лос-Анджелес Лейкерс — Милуоки Бакс — 89:118 (19:34, 27:23, 23:34, 20:27)

Источник