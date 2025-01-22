НБА. Лейкерс обыграли Вашингтон, Денвер разгромил Филадельфию

Орландо проиграл Торонто, а Майами уступил Портленду
В ночь на 22 января состоялись пять матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
- НБА. Регулярный чемпионат
Бруклин Нетс — Нью-Йорк Никс — 95:99 (26:24, 25:35, 24:25, 20:15)
Майами Хит — Портленд Трейл Блэйзерс — 107:116 (38:34, 17:27, 22:36, 30:19)
Торонто Рэпторз — Орландо Мэджик — 109:93 (24:37, 21:13, 40:20, 24:23)
Денвер Наггетс — Филадельфия 76ерс — 144:109 (35:27, 42:40, 40:27, 27:15)
Лос-Анджелес Лейкерс — Вашингтон Уизардз — 111:88 (29:23, 30:26, 30:28, 22:11)