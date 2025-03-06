Агафонов признан MVP февраля в Суперлиге FAVBET-2024/25

На один балл он опередил Станислава Тимофеенко

Федерация баскетбола Украины определилась с главным лауреатом февраля в Суперлиге FAVBET. MVP заключительного месяца зимы признан центровой Черкасских Мавп Андрей Агафонов.

На награду претендовали восемь игроков — по одному из каждого клуба Суперлиги. Голосование проходило в трех категориях — среди болельщиков (на официальной странице ФБУ в Telegram), среди капитанов команд, а также среди организаторов конкурса. По итогам каждого опроса победитель получал 5 баллов, второе место оценивалось в 3, а третье — в один балл.

Мнения участников голосования разделились. Болельщики признали лучшим форварда Днепра Станислава Тимофеенко, а вот капитаны команд и эксперты ФБУ отдали победу Агафонову.

Примечательно, что впервые в истории проведения голосования капитаны единогласно проголосовали за одного игрока — за исключением самого Агафонова, который не может голосовать за себя.

Лидер Мавп в феврале провел три игры, а в среднем (за 32 минуты на площадке) он набирал 19,0 очков, 8,0 подборов и 3,0 ассиста. Агафонов остается пятым лучшим скорером Лиги (14,7 очков), третьим по подборам (8,4) и первым среди самых эффективных игроков чемпионата с показателем РЕ 21,0.

Напомним, лауреатами предыдущих месяцев в нынешнем сезоне становились Михаил Бублик из Кривбасса, вышеупомянутый капитан Днепра Тимофеенко, центровой Киев-Баскета Максим Сандул и форвард Днепра Владимир Конев.

Мавпы (12-11) занимают третье место в турнирной таблице, уступая Днепру (22-0) и Киев-Баскету (17-7). Замыкает таблицу Говерла (3-18).

Суперлига FAVBET-2024/25. MVP февраля. Результаты голосования

1. Андрей Агафонов (Черкасские Мавпы) — 10 баллов

2. Станислав Тимофеенко (Днепр) — 9 баллов

3. Степан Лесик (Старый Луцк) — 3 балла

4. Максим Сандул (Киев-Баскет) — 3 балла

5. Андрей Хохоник (Запорожье) — 2 балла

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