В том числе наставник украинца. АПЛ назвала претендентов на лучшего тренера февраля

Английская Премьер-Лига назвала претендентов на лучшего тренера февраля.
Лига предлагает болельщикам выбрать одного из пяти претендентов.
Оливер Гласнер ("Кристал Пэлас") – 4 матча, 3 победы и одно поражение, разница голов (РГ): +6.
Дэвид Мойес ("Эвертон") – 5 матчей, 2 победы, 3 ничьи, РГ +5
Анге Постекоглу ("Тоттенхэм") – 4 матча, 3 победы и одно поражение. РГ +5
Марко Силва ("Фулхэм") – 4 матча, 3 победы и одно поражение. РГ +1
Арне Слот ("Ливерпуль") – 6 матчей, 4 победы, 2 ничьи, РГ +7
Голосование продлится до 14:00 (по киевскому времени) 10 марта.
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Напомним, что лучшим тренером января стал наставник "Борнмута" Андорни Ираола.
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