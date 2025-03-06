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Футбол

В том числе наставник украинца. АПЛ назвала претендентов на лучшего тренера февраля

В том числе наставник украинца. АПЛ назвала претендентов на лучшего тренера февраля

    • Английская Премьер-Лига назвала претендентов на лучшего тренера февраля.

    Лига предлагает болельщикам выбрать одного из пяти претендентов.

  • Оливер Гласнер ("Кристал Пэлас") – 4 матча, 3 победы и одно поражение, разница голов (РГ): +6.
  • Дэвид Мойес ("Эвертон") – 5 матчей, 2 победы, 3 ничьи, РГ +5
  • Анге Постекоглу ("Тоттенхэм") – 4 матча, 3 победы и одно поражение. РГ +5
  • Марко Силва ("Фулхэм") – 4 матча, 3 победы и одно поражение. РГ +1
  • Арне Слот ("Ливерпуль") – 6 матчей, 4 победы, 2 ничьи, РГ +7

    • Голосование продлится до 14:00 (по киевскому времени) 10 марта.

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    • Напомним, что лучшим тренером января стал наставник "Борнмута" Андорни Ираола.

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