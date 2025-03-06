Ральф Шумахер считает, что Леклер опередит Хэмилтона

Ральф Шумахер считает, что в предстоящем сезоне Макс Ферстаппен не сможет выиграть пятый подряд чемпионский титул. Бывший гонщик Формулы 1 уверен, что в борьбе за победу буду участвовать гонщики McLaren и Ferrari.

«Полагаю, ещё в прошлом году было понятно, что у Red Bull была быстрая машина в начале сезона, но затем они не смогли с ней ничего сделать, – поделился мнением Ральф Шумахер в эфире немецкого Sky Sport. – Однако благодаря Максу они спасли титул.

Максу придётся привыкнуть, что когда-нибудь всё заканчивается. Я не думаю, что у него есть шанс в этом сезоне. Возможно, это поможет ему решить, что делать дальше, но, в любом случае, решение будет трудным.

McLaren после тестов впереди остальных. Они быстрее в медленных поворотах. Раньше передняя подвеска их машины была недостаточно эффективной, но сейчас они решили эту проблему. Но и в Ferrari тоже решили проблемы с управляемостью. Мне интересно, кто из них окажется впереди».

Говоря о шансах гонщиков Ferrari в 2025 году, Ральф Шумахер предположил, что Шарль Леклер опередит напарника Льюиса Ххэмилтона: «Если кто-то и добьётся успеха за рулём Ferrari, то это будет Шарль Леклер.

Что касается Льюиса, то когда гонщик меняет команду, ему нужно от шести до восьми месяцев, чтобы освоиться и начать демонстрировать максимум возможностей. По крайней мере, таков мой опыт. Крайне маловероятно, что Хэмилтон станет чемпионом в этом году».

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