Экс-чемпион мира из Украины рассказал о своей самой громкой победе

Getty Images/Global Images Ukraine. Вячеслав Сенченко

Бывший чемпион мира по версии WBA, а ныне известный тренер Вячеслав Сенченко (37–2, 25 КО) рассказал о своей самой громкой победе – над легендарным британским боксером Рикки Хатоном. В ноябре 2012 года украинец сенсационно нокаутировал соперника, вернувшегося на ринг после продолжительного перерыва.

– Вы не были фаворитом в поединке с Рикки Хаттоном, которого одолели нокаутом.

– Все правильно, в Великобритании я точно не был фаворитом. На стадионе почти 24 тысяч человек были на трибунах. Все они пришли, чтобы увидеть триумфальное возвращение своего боксера. Самая крутая арена, на которой проводил бой.

Помню то время, свой психологический настрой. Во время выхода на ринг я полностью абстрагировался от трибун и болельщиков, был максимально сконцентрирован на сопернике. Когда выходил на поединок, то перед собой видел только ринг. То, что происходило по сторонам – не отвлекало мое внимание.

– Легендарного британца Рикки Хаттона в его карьере побеждали лишь трое бойцов – Мэнни Пакьяо, Флойд Мейвезер и Вячеслав Сенченко. Насколько приятно быть единственным украинцем в этом списке?

– Конечно, это приятно. Недавно один из друзей прислал мне список лучших боксеров от телеканала HBO за 2011 год в моем весе. Там были Мейвезер и Пакьяо. Конечно, это импонирует, что в тот момент с американцем и филиппинцем я входил в топ-5, топ-10 боксеров мира в нашем весе. В течение двух десятилетий вышеупомянутые бойцы держались на вершине мирового бокса, – вспомнил Сенченко.

Вячеслав Сенченко владел титулом чемпиона мира по версиям WBA (2009-12), IBF International (2004-05, 2006), EBU EE (2006-07), WBA Intercontinental (2007-08). В июле 2015 года украинец последний раз вышел на ринг, после чего завершил карьеру.

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sport.ua