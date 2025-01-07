«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Чемпион мира в крузервейте Джей Опетая высказался о бое-реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Мне хотелось увидеть другую версию Тайсона, я хотел, чтобы он сделал больше. А Усик просто зверь, чертов маленький кролик. Он просто не останавливается, поэтому трудно победить такого великого боксера. Я снимаю шляпу перед ним. У него была тяжелая работа, так побоксировать 12 раундов.

Тайсон мог бы победить, если бы у него была машина времени и он бы вернулся в прошлое, где-то в 2015 год», – сказал Опетая.

Подписывайтесь на канал Вуса Усика в YouTube, чтобы не пропустить все о боксе!

В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua