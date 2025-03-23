Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер – настоящая проблема. Он разгильдяй»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался о конголезском супертяжеловесе Мартине Баколе.

«Мартин Баколе – действительно хороший боец, он является настоящей проблемой для супертяжелого веса. Но нет никаких оправданий, чтобы ходить с весом 320 фунтов (145 кг). Он разгильдяй. Вы должны жить жизнью профессионального спортсмена», – сказал Беллью.

В феврале 2025 года Баколе проиграл нокаутом во втором раунде новозеландцу Джозефу Паркеру.

Ранее Тони Беллью выбрал сильнейшего между праймовыми украинскими супертяжами Владимиром Кличко и Александром Усиком.

sport.ua