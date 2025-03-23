Майами. Элина Свитолина против Каролины Муховой в третьем круге: анонс матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет матч третьего круга на турнире WTA 1000 в Майами. Матч против чешки Каролины Муховой откроет игровой день на корте Butch Buchholz (начало матча в 17:00 по киевскому времени).



Дата рождения: 12/09/1994 (30 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 17 (2023 – Strasbourg; 2021 – Chicago 250; 2020 – Monterrey, Strasbourg; 2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 21/03/2025): 494/263

Призовые за карьеру: $24,979,619



Дата рождения: 21/08/1996 (28 лет)

Место рождения: Оломоуц, Чехия

Рост: 180 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2019 – Seoul)

Высший рейтинг WTA: 8 (11/09/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 21/03/2025): 312/150

Призовые за карьеру: $9,122,553

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H2H: 2-0

2019 | Уимблдон | Трава | QF | Свитолина 7:5, 6:4

2019 | Доха (WTA 1000) | Хард | QF | Свитолина 6:4, 6:2

Элина Свитолина

R1: BYE

R2: Белинда Бенчич (Швейцария) 6:1, 6:2

Каролина Мухова

R1: BYE

R2: Виктория Азаренко (-) 6:0 (отказ)

История на турнире

Элина Свитолина – 14/10 | Свитолина одиннадцатый раз играет на Miami Open. Свой лучший результат она показала четыре года назад, когда смогла дойти до полуфинала.

Каролина Мухова 9/2 | Мухова четвёртый раз выступает на турнире в Майами. В 2022 и 2023 годах чешская теннисистка доходила до третьего круга.

Выступления на харде (на 23/03/2025):

Элина Свитолина – 326/158 (10/5 в этом году)

Каролина Мухова – 167/75 (12/6 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает небольшой фавориткой матча Каролину Мухову и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,84. На победу Элины Свитолиной предлагается коэффициент – 2,06 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Майами)

Элина Свитолина – 9/5

Grand Slam – 4/1 | Australian Open – 1/4

WTA 1000 – 5/3 | Доха – R2, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – 1/4

WTA 500 – 0/1 | Линц – R2

Каролина Мухова – 11/6

Grand Slam – 1/1 | Australian Open – R2

WTA 1000 – 6/2 | Дубай – 1/2, Индиан-Уэллс – R4

WTA 500 – 2/1 | Линц – 1/2

United Cup – 2/2

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина – В, П, В, В, В

Каролина Мухова – В, П, В, В, П

Национальный фактор:

Элина Свитолина – 31/27 | Свитолина одержала три победы в последних пяти сыгранных матчах с представительницами Чехии. В этом сезоне украинка обыграла Маркету Вондроушова на турнире в Дохе.

Каролина Мухова – 14/5 | Мухова только шесть раз играла против украинских теннисисток на уровне Тура и выиграла четыре матча. В прошлом году чешка была сильнее Даяны Ястремской в Цинциннати.

• Элина Свитолина проведет 603-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 387 побед (64%).

• Каролина Мухова проведет 202-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 134 победы (67%).

• Элина Свитолина проведет 188-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 111 побед (59%).

• Каролина Мухова проведет 65-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 45 побед (70%).

• Элина Свитолина 169-й раз сыграет против теннисистки топ-20 и будет бороться за свою 79-ю победу в таких матчах. В этом году у Элины четыре победы и три поражения в матчах против теннисисток топ-20.

Победительница этого матча получит 103 225 долларов США призовых и 120 рейтинговых очков. Проигравшая – 60 400 долларов США призовых и 65 рейтинговых очков.

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