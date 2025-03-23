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Футбол

Ирландия – Болгария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Ирландия – Болгария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

    • Ирландия уже завоевала себе преимущество в выездном матче против Болгарии и теперь планирует спокойно завершить дело в Дублине. Пока преимущество лишь в один гол, поэтому расслабляться точно рано. Да и Болгария не собирается отбывать номер в ответном матче.

    Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 23 марта.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • Ирландия – Болгария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

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    Лига Наций. Плей-офф Лиги В/С. Ответный матч

    23 марта. 21:45. Дублин. "Авива Стедиум"

    Главный судья: Халил Умут Меллер (Турция)

    Трансляция: Megogo Football 6

    Трансляция матча

    Ирландия – Болгария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

    Ирландия – Болгария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

    Ирландия – Болгария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

    В эфире

    Ирландия – Болгария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

    Трансляция матча Ирландия — Болгария Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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