Оскар Пиастри: Я заслужил эту победу!

Оскар Пиастри отлично провёл Гран При Китая: стартовав с поула, он уверенно довёл гонку до победы. Ландо Норрис финишировал вторым, обеспечив McLaren победный дубль.

Оскар Пиастри (1-й): «Надеюсь, это станет началом моей борьбы за титул. Вообще уик-энд в целом складывается для меня прекрасно, от старта до финиша. Машина работала отлично, хотя сегодня несколько удивила работа резины – поведение шин заметно изменилось.

Работой команды в этот уик-энд я просто горжусь, это позволило нам завоевать победный дубль. По-моему, после того, что произошло на прошлой неделе, я заслужил эту победу и очень счастлив!

Ехать на резине средней жёсткости всё-таки было сложновато, но она работала намного эффективнее, чем вчера, а шины Hard вообще показали себя лучше, чем можно было ожидать. В любом случае лучше, чем мы предполагали.

Нам удалось преодолеть всю дистанцию Гран При с единственным пит-стопом, и это стало для нас сюрпризом, но приятным сюрпризом! Так что гонка была непростой, но я горжусь тем, как наша команда со всем справилась в этот уик-энд.

Спасибо болельщикам за такую горячую поддержку, и хотя на трибунах в основном болельщики Льюиса Хэмилтона, мы надеемся, что к следующему году сможем обратить их в свою веру, и они станут болельщиками McLaren!»

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