Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Легендарный британский боксер Леннокс Льюис назвал бойца, с которым отказался драться. Британец выделил культового супертяжеловеса Джорджа Формана.

«Я никогда не хотел драться с Джорджем Форманом. Это была просто проигрышная ситуация. Если я бы его победил, то все сказали, что я победил старика. Меня бы все возненавидели, ведь фанаты любили Формана. А если бы он победил меня, то все бы сказали: «Тебя победил старик, ты – отстой», – сказал Льюис.

Ранее легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис оценил шансы британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа в поединке против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC Александра Усика.

sport.ua