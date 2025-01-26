Идет без поражений. Украинский боксер одержал 16-ю победу в карьере

Instagram. Олег Довгун

На арене «Gimnasio Champs Boxing» в колумбийском городе Медельин состоялся вечер бокса, организованный промоутером Серхио Андраде.

Очередной поединок на профессиональном ринге провел украинский боксер Олег Довгун (16–0, 5 КО), который выступает в полулегком весе (до 57,1 кг). Его соперником стал представитель Венесуэлы Герайд Бенитес (5–13–1, 5 КО).

Бой прошел всю отведенную дистанцию (восемь раундов) и закончился победой украинца единогласным решением судей – 77:75 и дважды 78:74. Довгун одержал 16 побед на профессиональном ринге и не имеет ни одного поражения.

sport.ua