Дайтона: Проблемы у BMW Магнуссена за полчаса до финиша

У экипажа заводской команды BMW, за который в Дайтоне выступает Кевин Магнуссен, под самый конец 24-часовой гонки начались проблемы. Конечно, в гонках на выносливость всякое бывает, но Кевину и его напарникам должно быть особенно обидно, ведь они выиграли квалификацию, стартовали с поула, практически всю дистанцию держались в первой тройке и однозначно претендовали на подиум.

Однако на последнем часу марафона, когда бельгиец Дриз Вантур ехал на второй позиции, стало заметно, что в поведении спортпрототипа BMW M Hybrid V8 проявились признаки нестабильности. На высоких скоростях на гиперкаре №24 начиналась вертикальная раскачка, отчасти связанная с тем, что носовой обтекатель был повреждён, и аэродинамика работала некорректно.

Перед последним плановым пит-стопов звучали предположения, что команде придётся заменить на машине носовой обтекатель, однако в BMW этого делать не стали, ограничились дозаправкой и заменой резины. Пит-стоп проводился в период, когда на трассе были вывешены жёлтые флаги, и перед последним рестартом Вантур по-прежнему занимал вторую позицию.

Но на рестарте произошло следующее: Вантур, видимо, не учёл, что эффективность аэродинамики уже не та, и пытался на торможении в одном из поворотов опередить Porsche 963 лидировавшего Мэтта Кэмпбелла, и ткнулся в его машину сзади.

Со стороны казалось, что контакт был не такой уж сильный, но этого было достаточно, чтобы с носовой частью BMW что-то произошло. Вскоре в области переднего левого колеса появился дым, машина начала терять скорость, Вантур терял позиции, и ему пришлось свернуть на пит-лейн. С мечтами о победе и даже о подиуме пришлось тут же распрощаться.

До финиша остаётся совсем немного, пелотон возглавляют два гиперкара Porsche, лидирует Фелипе Наср, но Кэмпбелл держится вплотную за ним, и их разделяет меньше секунды. Их преследует Тома Бломквист на гиперкаре Acura, а вот BMW экипажа Магнуссен после лишнего пит-стопа откатился на 4-ю позицию и проигрывает первой тройке больше круга.

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