Черкасские Мавпы в клатче одержали победу над БК Ровно в Суперлиге FAVBET-2024/25

Команда Дмитрия Нагорного прервала серию из трех поражений кряду

Черкасские Мавпы в упорной борьбе одержали победу над БК Ровно (79:78) в матче ровенского бабла Суперлиги FAVBET-2024/25.

Первая четверть осталась за командой Дмитрия Нагорного — она завершила ее с преимуществом в шесть очков. Хозяевам площадки во второй 10-минутке удалось выровнять игру — как итог, на большой перерыв соперники ушли при равном счете 41:41.

Под конец третьей четверти БК Ровно удалось выйти вперед, а заключительная 10-минутка принесла игру на встречных курсах. Ни одна из команд не лидировала с отрывом в более чем три очка, но за счет реализованной последней атаки Черкасским Мавпам удалось отпраздновать победу.

Самым результативным игроком в составе черкасского клуба стал Андрей Агафонов, на счету которого дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов. У БК Ровно лучшим был американский легионер Род Браун, в активе которого 21 очко и 10 подборов.

В турнирной таблице Суперлиги FAVBET-2024/25 команды продолжают друг с другом соседствовать — Черкасские Мавпы идут четвертыми (10 побед и 10 поражений на их счету), БК Ровно — пятый (9 побед и 10 поражений).

Свой следующий матч БК Ровно проведет 1 февраля против Днепра, а Черкасские Мавпы 4 февраля сыграют против Киев-Баскета.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный чемпионат

БК Ровно — Черкасские Мавпы 78:79 (21:27, 20:14, 23:21, 14:17)

БК Ровно: Браун 21 + 10 подборов, Гарбар 12, Тимощук 10 + 5 подборов, Головчик 10, Соловьев 8 + 5 подборов — старт; Фуллер 8, Герасимчук 6, Поносов 2, Шептицкий 1, Чиж 0

Черкасские Мавпы: Агафонов 16 + 10 подборов, Кошеватский 14 + 7 передач, Климов 9, Клебан 5+ 12 подборов, Марченко 5 — старт; Пирогов 14, Дюпри 12, Упырь 4

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