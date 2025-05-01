Лейкерс проиграл Миннесоте, Тимбервулвз вышли в четвертьфинал плей-офф НБА

В другом матче Хьюстон победил Голден Стэйт, сократив отставание в серии
Миннесота стала очередным четвертьфиналистом плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В пятом матче серии Тимбервулвз на выезде обыграли Лейкерс — 103:96. Украинский центровой Лос-Анджелеса Алексей Лэнь не принимал участия в матче.
Хьюстон Рокетс — Голден Стэйт Уорриорс — 131:116 (40:24, 36:25, 31:31, 24:36)
Счет в серии — 2:3
Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота Тимбервулвз — 96:103 (22:31, 27:28, 31:22, 16:22)
Счет в серии — 1:4