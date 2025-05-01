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Баскетбол

Лейкерс проиграл Миннесоте, Тимбервулвз вышли в четвертьфинал плей-офф НБА

В другом матче Хьюстон победил Голден Стэйт, сократив отставание в серии

Лос-Анджелес Лейкерс – Миннесота Тимбервулвз, фото – Getty Images

Миннесота стала очередным четвертьфиналистом плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В пятом матче серии Тимбервулвз на выезде обыграли Лейкерс — 103:96. Украинский центровой Лос-Анджелеса Алексей Лэнь не принимал участия в матче.

Хьюстон Рокетс — Голден Стэйт Уорриорс — 131:116 (40:24, 36:25, 31:31, 24:36)

Счет в серии — 2:3

Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота Тимбервулвз — 96:103 (22:31, 27:28, 31:22, 16:22)

Счет в серии — 1:4

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