«Настав час народжувати новий челендж». Прошута вигадав сатиричне «покарання» молодіжці за невисокий відсоток штрафних

17 липня збірна України U20 здобула перемогу над командою Косова з рахунком 67:50. Завдяки цьому результату та перемозі Угорщини «+8» в паралельній зустрічі – ми перші в групі С.

Незважаючи на результат, наша команда має характерні мінуси. Один з найбільш помітних – реалізації штрафних кидків. 47,1% – це наш показник вільних спроб.

У своєму телеграм-каналі український коментатор та журналіст Олександр Прошута відзначив цю неприємну особливість молодіжки і жартівливо прокоментував.

«Дивлячись на те, як наша молодіжка кидає штрафні…

Настав час народжувати новий челендж.

Нехай усілякі селеби, недоблогери та інші «поціновувачі» баскетболу знімають на відео, як вони кидають штрафні.

І назва буде проста – «сьогодні я кинув краще, ніж молодіжка»

Планка ж невисока!

І відмічають гравців збірної. По черзі.

Кожного!

І репостики з усіх боків…

Б###ь, чуваки.

7/28 сьогодні.

40% за турнір.

Це не рівень Молдови та Вірменії.

Це гірше.

Я на одній нозі зараз кину 100 штук і буде не надто гірше.

Як так?!

Ну як….», – написав Олександр.

У 14 фіналу ЧЄ U20 ми зустрінемося з другою командою групи D Грузією.

Фото: ФБУ / ФІБА

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