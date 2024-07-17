«Настав час народжувати новий челендж». Прошута вигадав сатиричне «покарання» молодіжці за невисокий відсоток штрафних

17 липня збірна України U20 здобула перемогу над командою Косова з рахунком 67:50. Завдяки цьому результату та перемозі Угорщини «+8» в паралельній зустрічі – ми перші в групі С.
Незважаючи на результат, наша команда має характерні мінуси. Один з найбільш помітних – реалізації штрафних кидків. 47,1% – це наш показник вільних спроб.
У своєму телеграм-каналі український коментатор та журналіст Олександр Прошута відзначив цю неприємну особливість молодіжки і жартівливо прокоментував.
«Дивлячись на те, як наша молодіжка кидає штрафні…
Настав час народжувати новий челендж.
Нехай усілякі селеби, недоблогери та інші «поціновувачі» баскетболу знімають на відео, як вони кидають штрафні.
І назва буде проста – «сьогодні я кинув краще, ніж молодіжка»
Планка ж невисока!
І відмічають гравців збірної. По черзі.
Кожного!
І репостики з усіх боків…
Б###ь, чуваки.
7/28 сьогодні.
40% за турнір.
Це не рівень Молдови та Вірменії.
Це гірше.
Я на одній нозі зараз кину 100 штук і буде не надто гірше.
Як так?!
Ну як….», – написав Олександр.
У 14 фіналу ЧЄ U20 ми зустрінемося з другою командою групи D Грузією.
Фото: ФБУ / ФІБА