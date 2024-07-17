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Баскетбол

«Настав час народжувати новий челендж». Прошута вигадав сатиричне «покарання» молодіжці за невисокий відсоток штрафних

«Настав час народжувати новий челендж». Прошута вигадав сатиричне «покарання» молодіжці за невисокий відсоток штрафних

17 липня збірна України U20 здобула перемогу над командою Косова з рахунком 67:50. Завдяки цьому результату та перемозі Угорщини «+8» в паралельній зустрічі – ми перші в групі С.

Незважаючи на результат, наша команда має характерні мінуси. Один з найбільш помітних – реалізації штрафних кидків. 47,1% – це наш показник вільних спроб.

У своєму телеграм-каналі український коментатор та журналіст Олександр Прошута відзначив цю неприємну особливість молодіжки і жартівливо прокоментував.

«Дивлячись на те, як наша молодіжка кидає штрафні…

Настав час народжувати новий челендж.

Нехай усілякі селеби, недоблогери та інші «поціновувачі» баскетболу знімають на відео, як вони кидають штрафні.

І назва буде проста – «сьогодні я кинув краще, ніж молодіжка»

Планка ж невисока!

І відмічають гравців збірної. По черзі.

Кожного!

І репостики з усіх боків…

Б###ь, чуваки.

7/28 сьогодні.

40% за турнір.

Це не рівень Молдови та Вірменії.

Це гірше.

Я на одній нозі зараз кину 100 штук і буде не надто гірше.

Як так?!

Ну як….», – написав Олександр.

У 14 фіналу ЧЄ U20 ми зустрінемося з другою командою групи D Грузією.

Фото: ФБУ / ФІБА

ua.tribuna.com

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