Барселона обновила информацию о реконструкции Камп Ноу

Планы немного изменились

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На пресс-конференции, состоявшейся сегодня, 17 июля, вице-президент "Барселоны" по институциональным вопросам Елена Форт и операционный менеджер Жоан Сентеллес рассказали о реконструкции стадиона "Камп Ноу".

Новый стадион, рассчитанный на 104 000 зрителей, будет открыт позже, чем ожидалось, из-за задержек в строительстве. Вместо 29 ноября, как планировалось ранее, теперь ожидается, что первый матч состоится в конце года.

Также матчи Лиги чемпионов придется проводить на стадионе "Монтжуик" до раундов плей-офф из-за правил УЕФА.

После завершения строительства, запланированного на 2026 год, общий доход должен достичь 272 млн евро, а впоследствии, по прогнозам, достигнет 374 млн евро в год.

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