Сборная Украины U-20 обыграла Косово и вышла в плей-офф молодежного Евробаскета-2024

Сине-желтые заняли первое место в группе С

Сборная Украины U-20 победила Косово в заключительном туре группы С молодежного чемпионата Европы-2024 по баскетболу в дивизионе В — 67:50.

Сине-желтые уверенно провели первую половину встречи, добившись комфортного перевеса. Две последующих четверти команды провели в равной борьбе, чего украинцам хватило для победы.

Дабл-дабл оформил Даниил Сыпало, на счету которого 14 очков и 13 подборов. Также 14 очков набрал Кирилл Скутельник, который забросил 4 из 9 трехочковых.

Сборная Украины заняла первое место в группе С и вышла в четвертьфинал молодежного Евробаскета-2024. Сине-желтые набрали одинаковое количество очков (по 9) со сборными Венгрии и Швеции, но превзошли своих соперников по дополнительным показателям.

В четвертьфинале Евробаскета Украина U-20 сыграет с Грузией. Встреча состоится 19 июля, начало — в 18:00.

Чемпионат Европы U-20. Мужчины. Дивизион В. Группа С. Пятый тур

Украина U-20 — Косово U-20 — 67:50 (14:9, 22:11, 13:13, 18:17)

Украина: Сыпало (14 + 13 подборов + 2 блок-шота), Скутельник (14), Холод (6 + 4 подбора), Николайчук (5 + 7 подборов + 3 перехвата), Колаволе (1), Новиков (11 + 3 передачи), Карасев (7 + 7 подборов), Черногрицкий (6 + 3 передачи), Кабанов (3), Кличко (0 + 6 подборов + 2 блок-шота)

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