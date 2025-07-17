Илья Коренчук продолжит карьеру в Великобритании

Украинский хоккеист Илья Коренчук, нападающий национальной сборной Украины, официально продолжит карьеру в чемпионате Великобритании. О подписании контракта с 26-летним форвардом объявил клуб Milton Keynes Lightning, который базируется недалеко от Лондона и в прошлом сезоне стал чемпионом второго по силе британского дивизиона (NIHL). Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Переход Ильи Коренчука в Milton Keynes стал логічним продовженням його міжнародної кар’єри. До цього форвард три сезона выступал в польском чемпионате, где защищал цвета клубов «Тыхы», «Торунь» и последний сезон — «Заглембе Сосновец». За польскую команду в сезоне 2024/2025 он провёл 40 матчей, в которых набрал 29 очков: 9 заброшенных шайб и 20 результативных передач.

«Илья — это динамичный и взрывной игрок с отличным катанием, мощным броском и высокой скоростью. Его стремление постоянно развиваться и конкурировать на топ-уровне идеально подходит нашему клубу. Мы уверены, что за его игрой будет очень интересно наблюдать», — прокомментировал трансфер главный тренер Milton Keynes Lightning Тим Уоллес.

Коренчук — чемпион Украины и участник трёх чемпионатов мира

В составе украинского клуба «Донбасс» Илья Коренчук трижды становился чемпионом Украины. Кроме того, с 2022 года он стабильно вызывается в национальную сборную Украины, с которой участвовал в трёх чемпионатах мира. Последний из них прошёл в мае 2025 года в дивизионе 1A, где сборная Украины завоевала бронзовые медали.

Примечательно, что и в клубе Milton Keynes Lightning, и в сборной Украины Коренчук будет выступать под привычным для себя 13-м номером.

Напомним, мы также писали о том, что итальянский клуб сохранил в составе Дмитрия Нименко.